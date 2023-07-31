Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

200 KK Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran di Kampung Empang Penjaringan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:18 WIB
200 KK Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran di Kampung Empang Penjaringan
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal setelah permukiman padat penduduk di Kampung Empang Jalan Kapuk Utara 2, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, hangus terbakar.

Kepala Seksi Operasional Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut dan Kepulauan Seribu, Abdul Wahid mengungkapkan bahwa dari pendataan bersama dengan pihak terkait setidaknya ada 200 KK yang kehilangan tempat tinggal akibat 400 bangunan ludes terbakar.

"Jumlah KK kurang lebih ada 200, sedangkan jumlah jiwa ada 1.109 orang," ujar Abdul Wahid, Minggu 30 Juli 2023 malam.

Wahid mengungkapkan api yang menyala dan dilaporkan warga sekitar pukul 09.22 WIB. Petugas pemadam yang tiba Pukul 12.59 WIB dapat melokalisir sebagian besar api yang menyala.

Meskipun demikian, ada sejumlah titik lokasi yang api nya masih menyala hingga malam hari.

