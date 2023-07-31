Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puslabfor Polri Selidiki Penyebab Kebakaran di Kapuk Muara Jakut

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:06 WIB
Puslabfor Polri Selidiki Penyebab Kebakaran di Kapuk Muara Jakut
Kebakaran di Kapuk Muara, Jakut (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Penjaringan Kompol Bobby Danuardi mengatakan, Puslabfor Mabes Polri bakal menyelidiki penyebab kebakaran di Kampung Empang, Jalan Kapuk Utara 2, RT01/RW03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

"Untuk sementara kita selidiki penyebab kebakaran. Olah TKP akan dilakukan oleh Puslabfor Mabes Polri. Bukan dari kami. Penyebab kebakaran belum diketahui," ujarnya saat meninjau lokasi pengungsian, Senin (31/7/2024) pagi.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya fokus pada korban kebakaran mulai dari memberikan bantuan dan sistem jemput bola untuk laporan kehilangan. "Sementara kita fokus kemanusiaan pada pengungsian. Ada 1.144 jiwa yang mengungsi akibat kebakaran. Ada makanan nasi kotak atau nasi bungkus, air mineral, pakaian bekas, pampers untuk balita sudah diberikan dari instansi terkait," kata dia.

Sebagaimana diketahui, kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kapuk Utara 2 terjadi sejak pukul 09.20 WIB yang menurut kesaksian warga sekitar berasal dari salah satu rumah dekat masjid karena korsleting listrik.

Api kemudian menyebar dengan cepat karena jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya sangat dapat dan sebagian besar bangunan terbuat dari triplek mudah terbakar.

Pihak pemadam kebakaran hingga siang tadi setidaknya sudah mengerahkan 26 unit mobil pemadam kebakaran dan 142 personel yang bergantian dalam melakukan pemadaman api dari berbagai arah.

(Arief Setyadi )

      
