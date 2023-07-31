Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah Ban, Truk Terguling di Tol Cengkareng

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:16 WIB
Pecah Ban, Truk Terguling di Tol Cengkareng
Truk terguling di Tol Cengkareng (Foto: Twitter TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Satu unit truk terguling di KM 27+900 jalur B ruas Tol Cengkareng menuju arah Jakarta hari ini, Senin (31/7/2023) sekitar pukul 07.30 WIB. Truk terguling di lajur kanan tol dan mengakibatkan muatannya berserakan di jalan tol. 

Dalam unggahan di akun Twitter TMC Polda Metro, terlihat truk bernomor polisi B 9532 CI terguling. Diduga kendaraan mengalami kecelakaan karena pecah ban.

“Roda belakang kiri luar pecah,” ujar Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).

Sutikno menuturkan, peristiwa tersebut bermula dari truk yang melaju dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian, ban sebelah kiri pecah mengakibatkan truk terguling.

"Kendaraan terbalik dengan posisi roda kanan depan belakang berada di atas,” kata Sutikno.

Beruntung tidak ada ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja kendaraan mengalami kerusakan, serta lalu lintas tol mengalami perlambatan yang mengekor hingga 500 meter.

“Korban nihil. Kerugian materi roda kiri belakang kendaraan truk rusak. Sempat tersendat tapi tidak begitu panjang,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
