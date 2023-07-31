Positif Sabu, Ketua RW di Bogor Diamankan Polisi

BOGOR - Ketua RW berinisial HE, diamankan polisi di wilayah Cigudeg, Kabupaten Bogor. Perempuan itu diamankan karena positif menggunakan sabu.

"Iya. Minggu lalu, pengguna sabu," kata Kasat Narkoba Polres Bogor AKP M. Ilham dikonfirmasi wartawan, Senin (31/7/2023).

Adapun penangkapan tersebut dilakukan di rumahnya pada Kamis 27 Juli 2023. Dari lokasi, polisi tidak menemukan adanya barang bukti narkotika, tetapi dari hasil tes urin dinyatakan positif sabu.

"Dia hanya pemakai kemudian pengakuannya, dia memang pernah pakai. Dan dia dicek urine positif, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti," jelasnya.

Karena tidak ditemukan barang bukti narkotika, rencananya HE akan menjalani proses rehabilitasi.

"Tidak ditemukan barang bukti, makanya dilakukan rehabilitasi," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )