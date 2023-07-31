Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Penyebab Kebakaran di Kampung Empang Jakut Sulit Dipadamkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:31 WIB
Ini Penyebab Kebakaran di Kampung Empang Jakut Sulit Dipadamkan
Kebakaran di Kapuk Muara, Jakut (Foto: Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Kapolsek Penjaringan Kompol Bobby Danuardi mengungkapkan alasan kebakaran di Kampung Empang, Jalan Kapuk Utara 2, RT01/RW03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sulit dipadamkan.

"Sulit memang untuk mendapatkan air di sini. Kesulitan akses air untuk proses pemadaman kebakaran," ujarnya saat meninjau lokasi pengungsian warga Kampung Empang, Senin (31/7/2024) pagi.

Meskipun demikian Bobby mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di Kampung Empang tersebut.

"Belum ada korban jiwa, hanya korban materi saja namun untuk berapa perkiraan kerugian belum bisa kita taksir. Untuk warga yang mengalami dokumen hilang, ada sistem jemput bola disini," tambah Bobby.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kapuk Utara 2 terjadi sejak pukul 09.20 WIB yang menurut kesaksian warga sekitar berasal dari salah satu rumah dekat masjid karena korsleting listrik.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
