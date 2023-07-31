Bacaleg Perindo Bagikan 300 Kartu Perlindungan Asuransi Gratis untuk Warga Koja

JAKARTA – Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo, Andy Afandy membagikan 300 kartu perlindungan asuransi kepada warga di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pembagian kartu perlindungan asuransi itu dilakukan bersamaan dengan kegiatan senam sehat milenial yang digelar DPW Pemuda Partai Perindo pada Minggu, (30/7/2023).

Kegiatan senam sehat itu diikuti puluhan ibu-ibu yang memadati Jalan Lagoa Gang 3 C2 Nomor 10 RT012/RW003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka mengikuti kegiatan senam pagi itu dengan antusias.

Menurut Andy Afandy, yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPW Pemuda Perindo, kegiatan itu merupakan bentuk dukungan dari Partai Perindo untuk mengajak warga menjalani gaya hidup sehat.

“Alhamdulillah kita telah melaksanakan senam sehat bersama ibu-ibu. Ini sudah dilaksanakan secara rutin di RT ini. Kami hanya support," ujar Andy di lokasi pada Minggu.

Selain itu, Andy, Bacaleg Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Dapil 2 Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu, juga membagikan kartu perlindungan asuransi terhadap para warga di dapilnya.