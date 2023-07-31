Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut HUT RI Ke-78, Bacaleg Perindo Bagikan Doorprize pada Kegiatan Senam Sehat di Jakut

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:57 WIB
Sambut HUT RI Ke-78, Bacaleg Perindo Bagikan Doorprize pada Kegiatan Senam Sehat di Jakut
Foto: MPI.
JAKARTA - DPW Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar kegiatan senam sehat milenial dan pembagian kartu perlindungan asuransi gratis di Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Minggu, (30/7/2023) pagi.

Kegiatan itu diikuti oleh puluhan emak-emak yang memadati Jalan Lagoa Gang 3 C2 Nomor 10 RT012/RW003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mereka antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Wakil Ketua DPW Pemuda Perindo Andy Afandy mengatakan, pihaknya mengajak hidup sehat untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di wilayah Kelurahan Lagoa.

“Alhamdulillah kita telah melaksanakan senam sehat bersama ibu-ibu. Ini sudah dilaksanakan secara rutin di RT ini. Kami hanya support," ujar Andy di lokasi pada Minggu (30/7/2023).

Bacaleg Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Dapil 2 Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu itu juga turut memberikan kartu perlindungan asuransi untuk para warga di dapilnya.

