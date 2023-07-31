Truk Tersangkut di Bogor, Kontainernya Terlepas Timpa Mobil hingga Ringsek

BOGOR - Truk kontainer tersangkut dan menimpa minibus di Talang, Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pengemudi minibus dilaporkan terluka dalam kejadian ini.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak truk tersebut terlihat melintang di tengah jalan. Bagian belakang truk kontainer berwarna hijau itu tampak tersangkut di talang dan terlepas dari badan truk.

Di belakangnya, terdapat minibus berwarna hitam yang ringsek pada bagian depannya karena tertimpa kontainer. Saat ini, truk tersebut masih dalam penanganan oleh petugas untuk dievakuasi.

"Sedang kami tangani," kata Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria, Senin (31/7/2023).

Dilaporkan, sopir minibus yang tertimpa kontainer mengalami luka-luka. Korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan.

"Luka ringan (pengendara mobil) seorang perempuan, satu lagi suaminya, tidak ada luka," pungkasnya.

(Arief Setyadi )