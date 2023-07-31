Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Heru: Sodetan Ciliwung Atasi Banjir di Jakarta Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |12:39 WIB
Pj Gubernur Heru: Sodetan Ciliwung Atasi Banjir di Jakarta Utara
Jokowi resmikan Sodetan Ciliwung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sodetan ciliwung yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, pada Senin (31/7/2023).

Proyek sodetan ciliwung tersebut untuk mengatasi persoalan banjir di DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012 lalu.

“Kami sedikit menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa ini adalah inisiasi tahun 2012 saat Bapak Presiden masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan saat itu 2012 banjir di DKI dan diinisiasi oleh bapak Presiden saat itu beliau sebagai Gubernur. Dan hal ini dilanjutkan sampai hari ini,” kata Heru Budi, Senin (31/7/2023).

Heru Budi pun menyampaikan terima kasih kepada Kepala Negara hingga Menteri PUPR yang telah membangun sodetan Kali Ciliwung untuk mengatasi permasalahan banjir di Ibu Kota.

“Proyek tersebut dimulai sejak 2013 dan tentunya kami atas nama masyarakat DKI Jakarta, terima kasih kepada bapak presiden dan juga Menteri PUPR yang telah membangun ini dan selama kurang lebih 7 tahun,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menilai bahwa sodetan Kali Ciliwung dapat mengatasi banjir di sebagian daerah Jakarta, antara lain Bidara Cina dan Kampung Melayu.

“Proyek salah satu mengatasi banjir di wilayah Jakarta antara lain Kampung Melayu, Bidara Cina, atas Manggarai dan seterusnya,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159740/sungai-Dzy1_large.jpg
Pramono Minta Bantaran Ciliwung Dibersihkan, Siap Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/338/3153598/pramono-19Li_large.jpg
Pramono Teken Lokasi Normalisasi Ciliwung di 4 Lokasi  Jaktim dan Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997287/kali-ciliwung-meluap-13-rt-di-jaktim-terendam-banjir-pagi-ini-Y9FVnlJEcC.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 13 RT di Jaktim Terendam Banjir Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/22/338/2769139/heru-budi-dampingi-jokowi-tinjau-normalisasi-ciliwung-kolaborasi-percepatan-penanggulangan-banjir-S6ApjlnJYu.jpg
Heru Budi Dampingi Jokowi Tinjau Normalisasi Ciliwung: Kolaborasi Percepatan Penanggulangan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/31/338/2737638/dinas-lh-dki-klaim-sungai-di-jakarta-tak-masuk-10-besar-tercemar-mikroplastik-J4ReBdIzAP.jpg
Dinas LH DKI Klaim Sungai di Jakarta Tak Masuk 10 Besar Tercemar Mikroplastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/338/2719087/pj-gubernur-heru-sebut-sodetan-ciliwung-ke-bkt-kurangi-banjir-radius-200-hektare-uKgVAIHlhY.jpg
Pj Gubernur Heru Sebut Sodetan Ciliwung ke BKT Kurangi Banjir Radius 200 Hektare
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement