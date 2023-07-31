Pj Gubernur Heru: Sodetan Ciliwung Atasi Banjir di Jakarta Utara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sodetan ciliwung yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, pada Senin (31/7/2023).

Proyek sodetan ciliwung tersebut untuk mengatasi persoalan banjir di DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012 lalu.

“Kami sedikit menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa ini adalah inisiasi tahun 2012 saat Bapak Presiden masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan saat itu 2012 banjir di DKI dan diinisiasi oleh bapak Presiden saat itu beliau sebagai Gubernur. Dan hal ini dilanjutkan sampai hari ini,” kata Heru Budi, Senin (31/7/2023).

Heru Budi pun menyampaikan terima kasih kepada Kepala Negara hingga Menteri PUPR yang telah membangun sodetan Kali Ciliwung untuk mengatasi permasalahan banjir di Ibu Kota.

“Proyek tersebut dimulai sejak 2013 dan tentunya kami atas nama masyarakat DKI Jakarta, terima kasih kepada bapak presiden dan juga Menteri PUPR yang telah membangun ini dan selama kurang lebih 7 tahun,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menilai bahwa sodetan Kali Ciliwung dapat mengatasi banjir di sebagian daerah Jakarta, antara lain Bidara Cina dan Kampung Melayu.

“Proyek salah satu mengatasi banjir di wilayah Jakarta antara lain Kampung Melayu, Bidara Cina, atas Manggarai dan seterusnya,” jelasnya.