HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bonge Cetus Citayam Fashion Week, Ganjar Pranowo: Momentum Kreatifitas Anak Muda

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |13:44 WIB
Bonge Cetus Citayam Fashion Week, Ganjar Pranowo: Momentum Kreatifitas Anak Muda
Ganjar Pranowo dan Bonge (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada momen kocak antara bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo, dengan Bonge yang sempat viral dengan Citayam Fashion Week (CFW).

Momen kocak itu terjadi saat pelaksanaan acara 1.000 Milenial Menatap Laut, Dis-Concert yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 30 Juli 2023.

Saat itu, Aiman Witjaksono yang menjadi moderator acara, meminta Bonge naik ke atas panggung untuk ngobrol dengan Ganjar Pranowo.

Dengan tingkah laku dan penampilan Bonge yang nyentrik, mengundang gelak tawa seluruh milenial yang hadir tertawa termasuk Ganjar Pranowo.

Ganjar menggoda Bonge dengan menyebut Bonge yang sekarang terlihat lebih glowing atau cerah.

"Keren ya. Dulu waktu dia mulai populer aku lihat gayanya masih agak belum glowing sih, sekarang sudah kelihatan glowing kan," ujar Ganjar kepada Bonge.

Ganjar kembali mengusili Bonge dengan memintanya untuk menjawab skincare apa yang digunakan sehari-hari hingga bisa membuat kulitnya glowing.

Bonge pun menjawab pernyataan Ganjar. Jawaban Bonge yang menyebut sudah ganteng sejak lahir membuat seluruh peserta acara tertawa.

Halaman:
1 2
      
