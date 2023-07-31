Seorang Pria Ditemukan Tewas Tenggelam di Kali Bekasi

BEKASI - Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pria yang dikabarkan tenggelam di Kali Bekasi kawasan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pria tanpa identitas itu pada akhirnya ditemukan tewas.

Koordinator Unit Siaga SAR Bekasi Rizky Dwianto menjelaskan pria tersebut dilaporkan tenggelam pada Senin (31/7/2023) pagi. Menerima laporan tersebut, unit pencarian dan pertolongan langsung diterjunkan.

“Sejak pagi tadi kami melakukan upaya pencarian bersama unsur SAR gabungan dengan peralatan SAR air lengkap dan pendeteksi objek bawa air,” kata Rizky kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Proses pencarian baru mendapatkan hasil pada pukul 10.43 WIB. Saat itu, Tim SAR mendeteksi tanda-tanda adanya jenazah korban lewat perangkat yang digunakan.

“Korban ditemukan Tim SAR gabungan pada kedalaman enam meter dan dalam radius dua meter dari laporan terakhir terlihat,” ujarnya.

Rizky mengatakan, tidak ditemukan identitas diri pada tubuh korban. Adapun selanjutnya korban langsung diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses identifikasi.

“Korban sudah dibawa ke RSUD Kota Bekasi nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses identifikasi,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )