Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bejat! Kakek Cabuli Anak Berkebutuhan Khusus di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |14:20 WIB
Bejat! Kakek Cabuli Anak Berkebutuhan Khusus di Tangerang
Ilustrasi pencabulan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang kakek berinisial K (55) setelah melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki berkebutuhan khusus berinisial RRS di Larangan, Kabupaten Tangerang.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Komisaris Polisi (Kompol) Rio Mikael Tobing membenarkan peristiwa tersebut. Kejadiannya terjadi pada Rabu 26 Juli 2023.

Rio menjelaskan, peristiwa itu terjadi bermula ketika korban tengah bermain layangan. Kemudian, pelaku membawa korban ke semak-semak. Pada saat itu, Rio mengatakan, pelaku mencabuli korban dan memaksa untuk menyetubuhi dirinya.

“Korban sedang bermain layangan bertemu dengan pelaku, kemudian pelaku mengajak korban ke semak-semak. Lalu memaksa untuk melakukan persetubuhan,” kata Rio melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Rio menambahkan, aksi bejat kakek tersebut dipergoki saksi R dan MI yang berada di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Rio, pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya itu.

Tak hanya itu, saat diinterogasi, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksinya tersebut.

“Korban adalah anak yang berkebutuhan khusus. Pelaku mengaku menyuruh korban menyetubuhinya sebanyak empat kali di waktu yang berbeda,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement