Pria Tewas Tenggelam di Kali Bekasi, Sempat Mau Ditolong tapi Korban Menolak

BEKASI - Seorang pria tewas tenggelam di Kali Bekasi di kawasan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Polisi mengungkap bahwa warga sempat mencoba menolong korban.

Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi mengatakan bahwa peristiwa tenggelam yang terjadi pada Senin (31/7/2023) itu sempat terlihat warga. Saat itu pun warga langsung memberikan pertolongan.

“Warga sudah mencoba menolong tapi korban tidak mengindahkan pertolongan tersebut, akhirnya tenggelam,” kata Sukadi kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Polisi belum bisa menentukan apakah ada dugaan tindak pidana atau bunuh diri pada peristiwa ini. Dia hanya memastikan tidak ditemukan luka pada sekujur tubuh korban.

“Tidak ditemukan luka,” ungkapnya.

Sukadi juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan identitas diri pada tubuh korban. Sehingga korban langsung dievakuasi menuju RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan identifikasi.

“Kami panggil RT-RT setempat tapi ternyata tidak ada yang mengenali korban,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pria yang dikabarkan tenggelam di Kali Bekasi kawasan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pria tanpa identitas itu ditemukan tewas.