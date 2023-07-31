Viral! Pria Mabuk Tabrak Mobil Temannya hingga Ringsek

BOGOR – YB, warga Cibinong, Bogor harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran telah melakukan aksi perusakan kendaraan milik rekannya. Kejadian ini bermula saat YB pada Selasa malam diajak dua orang rekannya ke Stadion Pakansari Bogor untuk main balapan mobil. Namun YB menolak dan meninggalkan kedua rekannya.

Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, tak lama kemudian, YB yang sempat meninggalkan kawannya ini datang kembali ke lokasi di Pakansari, Pelaku langsung menabrakkan mobil Inova putih milik rental ke arah dua mobil rekannya.

“Pelaku kesal karena diajak balap dan dalam kondisi mabuk pelaku kemudian menabrakkan mobil yang disewa pelaku,” ucap AKBP Rio, Senin (31/7/2023).