HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar Pranowo Gelar Bazar Sembako Murah di Jakbar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:15 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Gelar Bazar Sembako Murah di Jakbar
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Himpunan Santri Nusantara (Hisnu) menggelar bazar sembako murah untuk membantu warga di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Korwil Hisnu Jakarta Barat, Mudinah mengungkapkan hanya dengan membayar Rp20 ribu, warga bisa membawa pulang paket sembako yang berisi seperti beras, minyak goreng, gula pasir, sarden dan lain-lain.

"Ini kegiatan sembako murah dari Himpunan Santri Nusantara. Kami sediakan untuk warga di sini, dari luar daerah ini tadi juga ada," ujar Mudinah, Senin (31/7/2023).

Dia menyebut bahwa terdapat ratusan paket sembako yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, bazar sembako murah itu mendapatkan respon positif dari masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau tersebut.

Tak hanya menyediakan sembako murah, acara ini juga memberikan doorprize berupa alat kebutuhan rumah tangga sebagai bentuk apresiasi untuk masyarakat yang berpartisipasi dalam bazar ini.

Mudinah menambahkan, bazar sembako murah ini merupakan salah satu dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Santri Nusantara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Mereka berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa di berbagai lokasi di Jakarta. "Insyaallah kami akan adakan lagi di beberapa titik," ucapnya.

