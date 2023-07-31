Polda Metro Selidiki Mobil Panjero Ugal-ugalan di Tol PIK

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyelidiki video viral pengemudi Pajero Sport yang berkendara secara ugal-ugalan hingga nyaris membahayakan kendaraan lain di jalan tol arah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Kasat PJR Polda Metro Jaya Kompol Sutikno mengatakan, aksi diabadikan oleh pengemudi lain via dan rekaman video diunggah di media sosial instagram tersebut masih dalam penyelidikan. Kendaraan diduga berpelat dinas polisi 3803-50 masih dalam pencariaan.

"Masih dalam penelusuran," kata Sutikno, Senin (31/7/2023).

Akun instagram @billt*r*ng*n, menyampaikan pengemudi menghidupkan strobo dan Lampu hazard. Bill menceritakan video itu direkam pada pukul 07.05 WIB Jumat, 28 Juli 2023. Dia bersama istri hendak berangkat kerja ke arah Tol Prof Soedyatmo.

Saat itu, ada iring-iringan pengawalan mobil strobo, tapi mobil dinasnya justru di l belakang mobil sipil.

"Sekitar pukul 07.05 WIB sudah menunjukan aksi arogan dengan memaksa untuk masuk ke lajur cepat, dengan manuver yang sangat berbahaya," kata dia dalam keteranganya, Senin (31/7/2023)

Bill mengatakan, pengemudi Pajero awalnya sudah berusaha meminta jalan tanpa sinyal sirine. Namun, Bill mengaku hanya memberi jawaban dengan membunyikan klakson.

"Kemudian iring-iringan melanjutkan di jalur tengah, dan mengulangi aksinya kepada Hyundai Stargazer Mobil MPV yang ada di depan saya," ujar Bill.

Bill mengatakan, ia meminta sang istri mengabadikan suasana di jalan tol. Karena merasa curiga dengan tingkah laku pegemudi Pajero.

"Saya inisiatif bilang ke istri untuk dokumentasikan video kejadian di depan kita," ujar dia.