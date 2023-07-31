Sheikh Assim Al Hakeem Isi Tabligh Akbar di Ponpes Tahfiz Darul Qur'an

TANGERANG - Pendiri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Qur'an, Cipondoh Tangerang, Ustadz Yusuf Mansur (UYM) yang juga Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) menghadiri Tabligh Akbar Bersama Sheikh Assim Al Hakeem, di Ponpes Tahfiz Darul Qur'an pada Kamis (27/7/2023).

Ratusan jamaah yang mengikuti kajian tersebut berasal dari berbagai wilayah di Tangerang. Para jamaah pun antusias mengikuti kajian, meskipun sang sheikh berceramah menggunakan Bahasa Inggris. Sheikh Assim Al Hakeem sendiri populer dalam serial dakwah di Huda TV dan Peace TV dengan pembawaan dakwahnya yang jenaka.

"Bukan dalam rangka apa-apa sebenarnya, berbagi ilmu saja. Tahun ini Alhamdulillah ada ratusan jamaah yang ikut. Mereka semua ini datang dari berbagai daerah, nanti ada penerjemah juga." ujarnya.

Sementara itu, Yusuf Mansur sendiri membawakan pesan tentang pentingnya membaca, menghafal sekaligus mengamalkan Alquran. Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I itu memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang kerap berbagi perihal hafalan Alquran.

"Ya Insya Allah saya pun akan mengisi soal ilmu yang saya punya seputar Alquran," pungkasnya.

