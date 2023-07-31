Tabligh Akbar Sheikh Assim Al Hakeem, Ustadz Yusuf Mansur: Berbagi Ilmu ke Santri

TANGERANG - Pendiri Pondok Pesantren Tahfiz Darul Qur'an, Ustadz Yusuf Mansur yang juga Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) menghadiri Tabligh Akbar Bersama Sheikh Assim Al Hakeem, di Ponpes Tahfiz Darul Qur'an pada Kamis (27/7/2023).

Sheikh Assim Al Hakeem sendiri populer dalam serial dakwah di Huda TV dan Peace TV dengan pembawaan dakwahnya yang jenaka.

"Berbagi saja sebenarnya, ilmunya sheikh supaya bisa ditransfer dengan santri di sini," ujar Yusuf Mansur.

Ada sekitar ratusan jamaah yang mengikuti kajian tersebut dari berbagai wilayah di Tangerang. Para jamaah pun antusias mengikuti kajian, meskipun sang sheikh berceramah menggunakan bahasa inggris

"Tahun ini Alhamdulillah ada ratusan jamaah yang ikut. Mereka semua ini datang dari berbagai daerah, nanti ada penerjemah juga," ujarnya.