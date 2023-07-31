Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pimpinan Geng Terlibat Tawuran di Kampung Rawa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:20 WIB
Polisi Tangkap Pimpinan Geng Terlibat Tawuran di Kampung Rawa
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kedua kelompok yang mengatasnamakan geng Golday Kampung Rawa dengan kelompok Johar Baru terlibat tawuran di Gang T, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu 30 Juli 2023 pukul 23.00 WIB. Polisi berhasil menangkap pelaku insial FG (18) dan AP (20).

Kapolsek Johar Baru Kompol Rudi Wira menyebut, penangkapan ini dilakukan jajarannya saat melakukan pembubaran peristiwa itu. Salah satu pelaku yang ditangkap merupakan orang yang dianggap sebagai pemimpin di kelompoknya.

 BACA JUGA:

"Yang diamankan salah satu dedengkot karena sudah diperiksa beberapa kali, mereka sempat kumpul," ucap Rudi, Senin (31/7/2023).

