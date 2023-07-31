Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terbalik Tabrak Tiang Lampu Merah di Fatmawati, Lalin Macet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:36 WIB
Mobil Terbalik Tabrak Tiang Lampu Merah di Fatmawati, Lalin Macet
Kecelakaan lalu lintas. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Kecelakaan mobil terjadi di kawasan perempatan Jalan RS Fatmawati Raya, tepatnya di seputaran Lampu Merah Fatmawati, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet,

Informasi itu salah satunya diunggah akun Instagram @lensa_berita_jakarta pada Senin (31/7/2023). Kecelakaan terjadi pda sekira pukul 18.20 WIB. Tampak sebuah mobil berwarna putih terbalik di tengah jalanan.

Alhasil, para pengemudi yang melintas pun beramai-ramai membantu mobil berwarna putih itu ke posisi semula. Apalagi, kecelakaan itu terjadi pada jam sibuk pulang kantor. Seputaran perempatan lampu merah Jalan RS Fatmawati Raya, Jalan TB Simatupang, dan Jalan RA Kartini itu merupakan jalan sibuk saat jam pulang kerja.

Tampak bagian depan bemper mobil pribadi itu hancur usai menabrak tiang lampu merah. Adapun mobil bergerak dari arah Bintaro ke arah RS Fatmawati. Kecelakaan tersebut membuat arus lalu lintas dari arah Bintaro ke Pasar Minggu dan arah Blok M ke arah Pondok Labu macet.

Belum diketahui bagaimana kecelakaan itu bisa sampai terjadi serta ada tidaknya korban jiwa dalam insiden tersebut. Pihak kepolisian belum bisa dikonfirmasi atas kecelakaan itu.

(Qur'anul Hidayat)

      

