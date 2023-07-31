Gudang SMPN 3 Depok Terbakar, 6 Damkar Dikerahkan

DEPOK - Sebuah gudang milik SMP Negeri 3 di Kelurahan Bakti Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar pada Senin (31/7/2023) sekitar pukul 18.36 WIB malam.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo, membenarkan kejadian tersebut.

"Bagian yang terbakar gudang sekolah berukuran 25 meter persegi," kata Denny saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Ia memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran tersebut.

"Korban jiwa nihil. Penyebab sedang proses penyelidikan," ucapnya.