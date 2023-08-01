Survei Trust Indonesia: Sandiaga Uno Bacawapres Favorit pada Pilpres 2024

DEPOK - Lembaga survei Trust Indonesia mengungkap data, Sandiaga Uno sebagai figur yang paling layak dipasangkan dengan tiga kandidat bakal calon presiden (Bacapres) mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Data tersebut didapat Trust Indonesia dalam survei yang menggunakan teknik multistage random di Jawa Barat. Hasilnya, sosok Sandiaga Uno yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) muncul sebagai figur yang dianggap paling layak sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, mengatakan Sandiaga Uno memperoleh nilai rata-rata sebanyak 28 persen responden memilih Sandi sebagai Cawapres yang layak dipasangkan dengan siapapun kandidat Bacapres.

Dari peta politik saat ini dimana PPP yang berkoalisi dengan PDIP, Sandiaga Uno berpotensi besar dan dianggap bisa mewakili suara di Jawa Barat, dengan mendapatkan elektabilitas sebesar 28,3 persen jika berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Azhari menilai tren positif elektabilitas Sandiaga Uno dipengaruhi oleh persepsi masyarakat Jawa Barat. Mereka menilai Sandiaga Uno sebagai tokoh ekonomi dan berpihak pada kepentingan UMKM.

Selain itu, Sandiaga Uno yang baru saja hijrah dari Gerindra ke PPP dianggap figur yang mampu membangun agenda ekonomi kreatif, sehingga berpengaruh dalam pembukaan lapangan pekerjaan.