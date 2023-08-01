Ganjar Setuju Sosok Pemimpin Versi Jokowi: Kan yang Memilih Rakyat

JAKARTA - Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengamini perkataan Presiden Jokowi mengenai sosok pemimpin yang mampu membuat Indonesia melompat maju.

"Ya kan yang memilih ya rakyat," kata Ganjar di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.

Perkataan Jokowi mengenai kedaulatan rakyat, kata Ganjar, dirinya dukung untuk menentukan pemimpin nasional. "Closing statemen tadi sudah jelas gitu," kata Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para pengusaha dalam memilih pemimpinnya. Dirinya bahkan membocorkan sosok pemimpin yang mampu membuat Indonesia melompat maju.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO).

"Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini siapa yang kita pilih. Kedaulatan ada di tangan rakyat," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi juga mengaku dirinya dibisiki oleh lembaga-lembaga internasional bahwa Indonesia akan melompat maju pada 13 tahun kedepan. "Dan tadi lembaga-lembaga internasional yang saya sampaikan membisikkan kepada saya Presiden Jokowi kesempatan Indonesia itu berada di 13 tahun kedepan," kata Jokowi.