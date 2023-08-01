Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Setuju Sosok Pemimpin Versi Jokowi: Kan yang Memilih Rakyat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:05 WIB
Ganjar Setuju Sosok Pemimpin Versi Jokowi: Kan yang Memilih Rakyat
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengamini perkataan Presiden Jokowi mengenai sosok pemimpin yang mampu membuat Indonesia melompat maju.

"Ya kan yang memilih ya rakyat," kata Ganjar di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin 31 Juli 2023.

Perkataan Jokowi mengenai kedaulatan rakyat, kata Ganjar, dirinya dukung untuk menentukan pemimpin nasional. "Closing statemen tadi sudah jelas gitu," kata Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para pengusaha dalam memilih pemimpinnya. Dirinya bahkan membocorkan sosok pemimpin yang mampu membuat Indonesia melompat maju.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO).

"Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini siapa yang kita pilih. Kedaulatan ada di tangan rakyat," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi juga mengaku dirinya dibisiki oleh lembaga-lembaga internasional bahwa Indonesia akan melompat maju pada 13 tahun kedepan. "Dan tadi lembaga-lembaga internasional yang saya sampaikan membisikkan kepada saya Presiden Jokowi kesempatan Indonesia itu berada di 13 tahun kedepan," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement