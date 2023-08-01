Soal Ucapan Rocky Gerung ke Jokowi, Faldo Bilang Kekeliruan Berpikir

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini menanggapi ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina atau menyebarkan ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal baj*** to***, dia lagi kerja. Apa idenya dari istilah itu? Tidak ada, dibilang ocehan saja belum layak. Saya harap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky saja," kata Faldo kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

BACA JUGA: Rocky Gerung Dilaporkan ke Bareskrim karena Dugaan Penghinaan Terhadap Jokowi

Faldo mengatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan ambisi Presiden Jokowi semata untuk mempertahankan warisan atau legacy.

"IKN itu bukan ambisi Pak Jokowi mempertahankan legacy. Itu sudah jadi undang-undang, yang mesti dijalankan. Seorang kepala negara mesti menjalankan undang-undang dan peratuaran selurus-lurusnya. Itu isi sumpah Presiden," kata Faldo.

Karena itu, pandangan Rocky Gerung dinilainya keliru. "Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapapun Presidennya harus jalankan itu, kecuali UU-nya direvisi bersama DPR. IKN itu amanah UU, bukan ambisi Presiden," ujarnya.

BACA JUGA: Rocky Gerung dan Refly Harun Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Ujaran Kebencian pada Presiden Jokowi

Diberitakan sebelumnya, Rocky Gerung dan Refly Harun dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas ucapannya yang diduga menghina atau menyebarkan ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan dibuat oleh Relawan Indonesia Bersatu diterima Polda Metro Jaya dengan teregistrasi dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA.

"Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya sekaligus kita juga melaporkan penyebar video tersebut," kata Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan dikutip.