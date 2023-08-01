Dilaporkan Relawan Jokowi ke Bareskrim Polri, Begini Respon Rocky Gerung

JAKARTA - Rocky Gerung dilaporkan relawan Jokowi ke Bareskrim Polri. Rocky dilaporkan atas dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun bentuk penghinaan itu berupa pernyataan Rocky yang mengumpat kepada Preiden Jokowi. Rocky menjelaskan, pernyataan itu disampaikan dirinya saat demo buruh di Bekasi, Jawa Barat.

Dia diminta untuk berorasi. Rocky pun mengaku senang atas permintaan itu. Untuk membakar semangat, Rocky pun berorasi dengan membeberkan fakta dan narasi bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dikeluarkan, salah satunya mengeluarkan UU omnibus law.

"Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat, supaya dia efektif kan. Maka saya bilang, 'oke itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun.' Ya enggak ada gerakan dong kalau begitu kan," kata Rocky dikutip dari akun YouTubenya Rocky Gerung Official bertajuk "Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi Ini Penjelasannya," Selasa (1/8/2023).

Dia menjelaskan, dalam forum politik, setiap orang bebas untuk mengemukakan ekspresi. Ia mencotohkan, Presiden AS ke-42 Bill Clinton kerap diumpat karena kebijakannya. Atas dasra itu, ia merasa pernyataan yang dianggap umpatan itu merupakan hal biasa dalam perdebatan politik.

"Apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di Zaman Mataram itu justru, ada orang yang telah research, di tulis di National Geographic. Bajingan artinya, orang yang dicintai tuhan. Gitu namanya bajingan, karena itu disebut sebagai kusir gerobak sapi itu namanya bajingan," ucap Rocky.

"Tetapi kita enggak persoalkan itu, yang kita persoalkan adalah seorang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji-pemuja Jokowi. Kan saya enggak laporkan ke Bareskrim mereka, walaupun kita tahu lah ini kok menghina akal sehat," ucap dia.

Dirinya mengeluarkan pernyataan 'bajingan' itu terhadap Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden. Menurutnya, dalil itu dalam suasana perdebatan politik. Ia mengaku tak bermaksud untuk menghina Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga.

"Sering saya ucapin dipublik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tetapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya enggak mendeskripsikan personelnya atau personanya. kan enggak itu," ucap Rocky.

Jabatan publik, dalam pandangannya, seperti Presiden tidak memiliki martabat. Pasalnya, ia meyakini bahwa sifat martabat itu tak melekat pada seseorang yang menduduki jabatan publik, seperti presiden.

"Presiden punya martabat? enggak bisa. Martabat itu melekat kepada seumur hidupnya. Presiden seumur hidup enggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti. Masa ada martabat setiap lima tahun," ucap Rocky.

Presiden Jokowi, kata dia, tak akan melaporkan dirinya ke polisi. Sebab, ia meyakini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengetahui bahwa pernyataan itu bukan delik kejahatan, melainkan delik aduan.

"Jadi Pak Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, dia aja enggak laporin kok," katanya.