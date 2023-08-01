Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Pratikno Deg-degan Urusi Listrik Istana Takut Jadi Headline di Seluruh Dunia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |10:39 WIB
Cerita Pratikno Deg-degan Urusi Listrik Istana Takut Jadi <i>Headline</i> di Seluruh Dunia
Mensesneg Pratikno (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menceritakan dirinya ikut bertanggungjawab mengurusi urusan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dirinya bahkan merasa deg-degan perihal permasalahan listrik.

"Saya sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab ngurusi istana itu ya sering deg degan, deg degan perihal listrik, karena satu di Istana ini kita sering menerima tamu negara. Jadi bayangkan saja kalau kita terima tamu negara tiba tiba listriknya mati. Jadi Indonesia akan jadi headline di seluruh dunia," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Selain kelistrikan, kata Pratikno, Istana juga menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting kenegaraan, termasuk karya seni. Menurutnya, bukan hanya semata-mata permasalahan listrik yang harus diperhatikan tetapi reputasi Indonesia dari Istana kepada dunia internasional.

"Di sini juga menjadi tempat dokumen dokumen kenegaraan yang sangat sangat penting, disini juga tempat karya seni yang sangat berharga tidak bisa dinilai harganya, terkoleksi juga di komplek istana ini. Jadi ini bukan masalah listrik ini malahan banyak hal termasuk reputasi Indonesia di dunia internasional, jadi kelihatannya masalah listrik tapi ini sudah masalah yang sangat besar," kata Pratikno.

