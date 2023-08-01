Viral Anak SMP Kecelakaan Mobil dan Tabrak Pak Ogah

JAKARTA- Viral anak SMP kecelakaan mobil dan tabrak pak ogah di Ring Road Barat, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada, Senin (31/07/23) petang menewaskan satu orang.

Dalam video itu nampak mobil sedan terbakar hangus serta beberapa mobil pemadam kebaran ikut mengurangi kobaran api. Disinyalir kecelakaan terjadi karena minimnya penerangan di sekitar Ring Road.

Sehingga pengemudi melajukan mobilnya dari arah Demak Ijo dengan kecepatan tinggi. Hal ini menjadi viral dikarenakan pengemudi diketahui masih anak SMP serta tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Adapun video viral anak SMP kecelakaan mobil dan tabrak pak ogah di Ring Road Barat, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini menjadi perbicangan netizen. Sebab, kejadian itu sontak viral anak SMP kecelakaan mobil dan tabrak pak ogah yang sedang mengatur lalu lintas.

Melansir akun Twitter @merapi_uncover, kecelakaan itu terjadi dekat Queen Latifa Ring Road Barat, Yogyakarta. Pengemudi melihat ada truk yang sedang putar balik di perpotongan Ring Road dekat Perum Nogotirto.