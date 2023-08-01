10 Deretan Kasus Polisi yang Tembak Polisi, Ada Motif Cemburu

JAKARTA- Deretan kasus polisi yang menembak sesama polisi semakin marak terjadi. Hal ini bisa disebabkan banyak motif diantaranya dari kecemburuan, dendam, hingga guna menutupi kasus lain.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah deretan kasus polisi tembak polisi yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Kasus Penembakan di Polres Jombang, 2005

AKP Ibrahim Gani mengalami luka parah setelah ditembak rekannya, Iptu Sugeng Triyono pada Rabu (27/4/2005) di Polres Jombang, Jawa Timur. Korban ditembak sebanyak dua kali dimana salah satu peluru berhasil mengenai dada kiri hingga menembus ketiak.

Korban kemudian dilarikan ke RSUD Swadana Jombang sebelum dipindahkan ke RS Bhayangkara Polda Jatim. Di sisi lain, Iptu Sugeng melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya seusai melakukan aksi tersebut.