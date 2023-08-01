Tinjau Latgab TNI 2023, Menkopolhukam Tekankan Pentingnya Semangat Bela Tanah Air

Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Panglima TNI Marsekal Yudo Margono dan para Kepala Staf angkatan TNI, meninjau Latihan Gabungan TNI 2023 di Situbondo, Jawa Timur.

SITUBONDO - Menkopolhukam Mahfud MD meninjau latihan gabungan (Latgab) TNI 2023 yang digelar di Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Mahfud hadir dengan didampingi Panglima TNI Marsekal Yudo Margono dan para kepala staf TNI.

Dalam keterangannya, Mahfud yang mengenakan seragam kamuflase, mengatakan bahwa kehadirannya dalam Latgab TNI 2023 ini mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menkopolhukam mengaku sangat terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh para prajurit TNI selama latihan tersebut.

“Saya merasa sangat bangga melihat sendiri dan sangat terkesan betapa para prajurit TNI di bawah bimbingan dan kepemimpinan para pejabat-pejabat tingginya telah menunjukkan sikap profesional, kapabilitas dan terutama semangat untuk menjaga NKRI,” kata Mahfud.

“Saya menjadi sangat optimis bahwa Insya Allah negara ini dapat dijaga dengan baik manakala semangat seluruh prajurit TNI sama dengan yang ditunjukkan dalam latihan gabungan kemarin.”

Lebih lanjut, Mahfud berpesan bahwa para prajurit TNI, baik yang ikut serta dalam Latgab maupun yang tidak harus memiliki semangat yang sama untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.