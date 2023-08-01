Polemik Ponpes Al Zaytun, Nabil Haroen: Pemerintah Harus Jamin Hak Santri Dapat Pendidikan

JAKARTA - Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas, untuk melalukan kajian komprehensif atas kasus polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Menurut dia, ada proses pengkajian dari pelbagai unsur untuk memetakan kasus di pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu.

"Kasus Al Zaytun, yang kembali menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir, penting untuk dikaji bersama," kata dia, Selasa (1/8/2023).

Dia berharap, jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus ini sebagai hanya kasus agama semata.

"Saya melihat jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir atas kasus ini," ujarnya.

Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat. Yakni, juga melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan," imbuh dia.