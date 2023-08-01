Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Desak Rocky Gerung Minta Maaf, Hasto: Pernyataannya Sangat Tidak Pantas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |10:56 WIB
Hasto Kristiyanto. (Foto: Dok PDIP)
JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang menggunakan kata di luar kepantasan untuk menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan sebagai seorang warga negara.

“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai 'baji**** yang to***' adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat," terang Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan narasi yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti.

Hasto mengatakan, PDIP menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Baginya, hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpjnan Jokowi.

"Apa yang dilakukan Saudara Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian," geramnya.

"PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” tambah Hasto.

Seiring dengan itu, Hasto mengatakan, pihaknya akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataan yang dianggap tak mencerminkan intelektualitasnya.

“Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat Presiden," ujar Hasto.

