Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andhi Pramono Diduga Terima Uang dari Banyak Perusahaan Swasta

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:04 WIB
Andhi Pramono Diduga Terima Uang dari Banyak Perusahaan Swasta
Andhi Pramono. (Foto: Arie Dwi Satrio)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) diduga menerima uang dari banyak perusahaan swasta. Dugaan itu kemudian didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat dua orang saksi yakni, Direktur PT Mutiara Globalindo, Ricky Rudolf Soplanit dan Karyawan Swasta, Agus Diyanto.

"Ricky Rudolf Soplanit (Direktur PT Mutiara Globalindo) dan Agus Diyanto (Karyawan Swasta). Kedua saksi hadir dan masih didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang oleh tersangka AP dari beberapa perusahaan swasta," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (1/8/2023).

 BACA JUGA:

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Andhi diduga menerima gratifikasi Rp28 miliar dari para importir saat masih menjabat di Ditjen Bea Cukai.

Andhi mengantongi gratifikasi Rp28 miliar hasil dari menjadi broker atau perantara para importir. Uang itu dikumpulkan dari hasil gratifikasi selama 10 tahun sejak 2012 hingga 2022. Andhi diduga mengumpulkan uang tersebut lewat orang kepercayaannya yang merupakan para pengusaha ekspor impor.

 BACA JUGA:

KPK menyebut uang-uang dari hasil broker para importir tersebut ditampung di rekening Andhi dan mertuanya. Tindakan tersebut dipastikan telah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat Ditjen Bea Cukai.

Andhi Pramono diduga juga telah menyamarkan serta mengalihkan uang hasil penerimaan gratifikasinya ke sejumlah aset bernilai fantastis. Di antaranya, dengan membelikan rumah mewah di Pejaten, Jakarta Selatan, berlian, hingga polis asuransi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/337/3158622/juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Acb1_large.jpg
KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/519/3144419/mantan_pejabat_pemkot_surabaya_ditahan_kejati_jatim_kasus_gratifikasi-8Yve_large.jpg
Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3035326/anak-syl-terima-ayahnya-divonis-10-tahun-minta-maaf-ke-masyarakat-indonesia-ynhuaCnBO2.jpg
Anak SYL Terima Ayahnya Divonis 10 Tahun, Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033121/7-fakta-syl-divonis-10-tahun-penjara-suasana-usai-sidang-ricuh-hingga-wartawan-dipukuli-MNZpxa3oLr.jpg
7 Fakta SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Suasana Usai Sidang Ricuh hingga Wartawan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032893/divonis-10-tahun-syl-wajib-bayar-uang-pengganti-rp14-miliar-dan-usd30-ribu-CC48AFWluK.jpg
Divonis 10 Tahun, SYL Wajib Bayar Uang Pengganti Rp14 Miliar dan USD30 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032892/saling-dorong-terjadi-usai-sidang-vonis-syl-digiring-ke-pintu-belakang-SaJA6gJC7n.jpg
Saling Dorong Terjadi Usai Sidang Vonis, SYL Digiring ke Pintu Belakang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement