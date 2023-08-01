Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Revitalisasi Kelistrikan Istana, Mensesneg: 63 Tahun Tak Pernah Alami Perbaikan Signifikan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:07 WIB
Revitalisasi Kelistrikan Istana, Mensesneg: 63 Tahun Tak Pernah Alami Perbaikan Signifikan
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno meresmikan Revitalisasi Kelistrikan Istana Kepresidenan di Power House PLN Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Selasa (1/8/2023).

Pratikno mengatakan bahwa infrastruktur kelistrikan di istana belum pernah mengalami perbaikan signifikan hampir 63 tahun. Dirinya pun bersyukur dengan telah selesainya revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan.

"Dan infrastruktur kelistrikan di istana ini tidak pernah mengalami perbaikan signifikan selama 63 tahun. Oleh karena itu terimakasih kepada keluarga besar PLN, kepada BUMN yang telah membantu untuk merevitalisasi ini dengan teknologi baru," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Revitalisasi kelistrikan tersebut, Pratikno berharap dapat lebih aman, stabil dan juga ramah terhadap lingkungan serta lebih hemat.

"Jadi saya kira ini menjadi model dimana nanti infrastruktur publik juga disiapkan dengan teknologi mutakhir untuk penyediaan kelistrikan tentu saja adalah untuk ibu kota Nusantara," kata Pratikno.

Pratikno juga berharap power house di Istana Kepresidenan tersebut bisa menjadi sebuah model baru dari infrastruktur kelistrikan modern. Nantinya, kata Pratikno, agar bisa diduplikasi lebih baik lagi untuk IKN dan kota-kota infrastruktur utama di Indonesia.

"Ini bukan hanya masalah listriknya saja tetapi juga penting juga masalah perihal arsitekturnya. Di kita jangan sampai kita membuat gardu listrik menyaingi istana merdeka dari sisi aspektural makanya nanti ismernya seakan-akan istana merdekanya bergeser gitu kalau disini ada ketinggian bangunan 20 meter misalnya gitu," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078370/hasan_hasbi-EmGo_large.jpg
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement