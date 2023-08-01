Revitalisasi Kelistrikan Istana, Mensesneg: 63 Tahun Tak Pernah Alami Perbaikan Signifikan

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno meresmikan Revitalisasi Kelistrikan Istana Kepresidenan di Power House PLN Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Selasa (1/8/2023).

Pratikno mengatakan bahwa infrastruktur kelistrikan di istana belum pernah mengalami perbaikan signifikan hampir 63 tahun. Dirinya pun bersyukur dengan telah selesainya revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan.

"Dan infrastruktur kelistrikan di istana ini tidak pernah mengalami perbaikan signifikan selama 63 tahun. Oleh karena itu terimakasih kepada keluarga besar PLN, kepada BUMN yang telah membantu untuk merevitalisasi ini dengan teknologi baru," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Revitalisasi kelistrikan tersebut, Pratikno berharap dapat lebih aman, stabil dan juga ramah terhadap lingkungan serta lebih hemat.

"Jadi saya kira ini menjadi model dimana nanti infrastruktur publik juga disiapkan dengan teknologi mutakhir untuk penyediaan kelistrikan tentu saja adalah untuk ibu kota Nusantara," kata Pratikno.

Pratikno juga berharap power house di Istana Kepresidenan tersebut bisa menjadi sebuah model baru dari infrastruktur kelistrikan modern. Nantinya, kata Pratikno, agar bisa diduplikasi lebih baik lagi untuk IKN dan kota-kota infrastruktur utama di Indonesia.

"Ini bukan hanya masalah listriknya saja tetapi juga penting juga masalah perihal arsitekturnya. Di kita jangan sampai kita membuat gardu listrik menyaingi istana merdeka dari sisi aspektural makanya nanti ismernya seakan-akan istana merdekanya bergeser gitu kalau disini ada ketinggian bangunan 20 meter misalnya gitu," jelasnya.