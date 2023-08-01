Rapat Konsolidasi Internal PDIP Mantapkan Kesiapan Pemenangan Ganjar Pranowo

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya mengadakan Rapat Konsolidasi Organisasi Internal Partai untuk memantapkan kesiapan memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Konsolidasi diadakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

"Rapat konsolidasi ini untuk memantapkan kesiapan seluruh organ partai agar semakin mulitan memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo," ucap Hasto.

Dalam acara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan pada Ketua DPD dan Ketua DPC PDIP. Ganjar tiba saat sesi pertama, yang dimulai pengantar Hasto.

Sementara itu, Megawati memberi pengarahan dari aspek ideologis, historis, hingga strategis dengan penuh keyakinan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024.

"Ibu Megawati meminta pertemuan secara langsung, tidak melalui daring atau online, mengingat pentingnya konsolidasi tersebut. Pengarahan Ibu Megawati semakin memotivasi para pengurus -partai di seluruh daerah. Selain itu seluruh kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan legislatif, anggota legislatif dan seluruh struktural Partai akan semakin militan bergerak memperkuat akar rumput dan sosmed," ucapnya.