HOME NEWS NASIONAL

Persiapan Pemenangan PDIP dan Ganjar, Megawati Minta Siapkan Juru Kampanye Terbaik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:47 WIB
Persiapan Pemenangan PDIP dan Ganjar, Megawati Minta Siapkan Juru Kampanye Terbaik
Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo. (Foto: Dok PDIP)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta para kader untuk mempersiapkan seluruh tahapan Pemilu secara detail, seperti juru kampanye hingga saksi pemilu.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberi pengarahan di Rapat Konsolidasi Organisasi Internal Partai untuk memantapkan kesiapan memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo di Pemilu 2024. Konsolidasi diadakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

 BACA JUGA:

"Ibu meminta agar disiapkan juru kampanye yang terbaik. Saksi yang militan dan mengetuk pintu rakyat melalui gerakan door to door. Kulo nuwun, cari simpati rakyat. Intinya, Ibu Megawati meminta kepada seluruh pengurus serta kader agar gerak Partai mampu diorganisir dengan baik " kata Hasto.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
