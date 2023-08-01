Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hendrar Prihadi: Ganjar Pranowo Diterima Luas oleh Rakyat Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |11:56 WIB
Hendrar Prihadi: Ganjar Pranowo Diterima Luas oleh Rakyat Indonesia
Rapat Konsolidasi PDIP. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023). Ganjar menyalami dan berdialog dengan para Ketua DPP dan DPD.

Para pimpinan DPC PDIP yang meliputi kabupaten/kota, memanfaatkan momen istirahat untuk berswafoto bersama dengan Ganjar. Salah satunya Ketua DPC Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Hendrar lantas memuji Ganjar sebagai pemimpin yang diterima luas oleh rakyat Indonesia. Hal itu terlihat saat Ganjar turun langsung ke masyarakat menemui masyarakat.

“Seorang pemimpin itu terlihat saat turun, ada spontanitas yang hidup, antusiasme tinggi dan heroik. Itu menggambarkan Ganjar Pranowo diterima luas oleh rakyat Indonesia," ujar Hendrar.

Sejumlah Ketua DPP PDIP pun sempat diabadikan berfoto bersama Ganjar. Di antaranya Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah dan lainnya.

Ganjar dan Pacul berpelukan saat berfoto bersama. Momen swafoto itu, dilakukan kedua tokoh itu usai Bambang memberikan paparannya terkait Jawa Tengah akan menang tebal untuk PDIP dan Ganjar Pranowo.

