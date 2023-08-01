Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Uang Panas Rafael Alun Mengalir untuk Bisnis Investasi? Ini Kata KPK

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:15 WIB
Uang Panas Rafael Alun Mengalir untuk Bisnis Investasi? Ini Kata KPK
Rafael Alun di KPK. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya aliran uang hasil penerimaan gratifikasi mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang mengucur ke bisnis investasi di perusahaan swasta. Rafael Alun diduga menempatkan uang hasil gratifikasinya ke bisnis investasi.

Dugaan itu kemudian dikonfirmasi penyidik KPK kepada saksi Direktur Keuangan PT Cubes Consulting, Albertus Bambang Trinurcahyo ada Senin, 31 Juli 2023. Albertus Bambang diduga mengetahui adanya aliran uang dari Rafael Alun untuk bisnis investasi.

"Albertus Bambang Trinurcahyo (Direktur Keuangan PT Cubes Consulting), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penempatan aliran uang dari tersangka RAT dalam bisnis investasi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (1/8/2023).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.

Halaman:
1 2
      
