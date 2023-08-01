Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ledakan Dahsyat Gudang Petasan di Thailand, Seorang WNI Luka Parah

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:03 WIB
Ledakan Dahsyat Gudang Petasan di Thailand, Seorang WNI Luka Parah
Judha Nugraha. (Foto: Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Ledakan gudang petasan terjadi di kota Sungai Kolok perbatasan provinsi Narathiwat, Thailand pada Sabtu (29/7/2023). Dampaknya, satu Warga Negara Indonesia (WNI) mengalami luka parah.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, ledakan dahsyat tersebut mengakibatkan 10 korban tewas, 115 cedera dan 200 rumah terdampak.

"Dalam ledakan tersebut mengakibatkan 10 korban tewas dan kemudian terdapat satu warga negara Indonesia menjadi korban berinisial LM," ujar Judha di kantor Kementerian Luar Negeri, Selasa (1/8/2023).

Korban kini tengah dirawat di Rumah sakit sungai Kolok, Thailand. Kondisi korban diketahui mengalami luka parah.

"Saat ini sudah dirawat di rumah sakit, korban mengalami luka di tubuh dan gangguan pendengaran," imbuhnya.

Topik Artikel :
Kemenlu wni Thailand Petasan Ledakan
