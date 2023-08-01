Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Jaga Kesehatan Mental Anak Muda, Perindo: Demi Capai Produktivitas Nasional

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:06 WIB
Ganjar Pranowo Jaga Kesehatan Mental Anak Muda, Perindo: Demi Capai Produktivitas Nasional
Bacaleg Perindo Dian Mirza (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dian Mirza menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo --yang juga Bacapres Partai Perindo-- dalam hal pentingnya menjaga kesehatan mental (mental health) pada generasi muda.

Dian menganggap, isu kesehatan mental dapat mempengaruhi produktivitas. "Saya sangat sependapat, karena ini berpengaruh pada produktivitas nasional," kata Dian, Selasa (1/8/2023).

Terlebih, Dian menyampaikan, data dari Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, sebanyak 15,5 juta (34,9 persen) remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 persen) remaja mengalami gangguan mental.

Dari jumlah itu, baru 2,6 persen yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Sehingga, kata Dian, tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terkait mental health perlu ditingkatkan, dan Indonesia butuh lebih banyak tenaga psikolog, psikiater, konselor untuk kesehatan mental.

"Layanan kesehatan mental saat ini juga perlu diperluas dan membutuhkan perhatian yang sama dengan layanan kesehatan fisik," kata Dian --yang merupakan bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 9 yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu.

Lebih lanjut, jika kesehatan mental pada generasi muda tidak ditangani dengan serius, maka nantinya dapat menghambat Indonesia dalam transisi menjadi negara maju pada tahun 2045.

"Hal ini pun sejalan dengan cita-cita Partai Perindo menuju masyarakat Indonesia sejahtera dan produktif," pungkas Dian.

