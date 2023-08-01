Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Yusuf Lakaseng: Terperangkap dalam Kesombongan Intelektualnya

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:41 WIB
Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi, Yusuf Lakaseng: Terperangkap dalam Kesombongan Intelektualnya
Yusuf Lakaseng (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo, Yusuf Lakaseng merespons kritikan dari pengamat politik, Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yusuf menilai bahwa pernyataan Rocky Gerung malah seperti merendahkan dirinya sendiri.

"Menurut saya, Rocky Gerung telah terperangkap dalam kesombongan intelektualnya sehingga terporosok ke dalam penistaan pada dirinya sendiri," ujar Yusuf kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

"Menyebut Jokowi b*** dan to***. Sesungguhnya Rocky tidak sedang menghina Jokowi tapi sedang menghina dirinya sendiri, dia merendahkan dirinya dan merusak reputasinya sendiri," tambahnya.

Yusuf mengatakan, Rocky Gerung seperti orang yang kalap lantaran selama ini perkataannya tidak pernah digubris oleh Jokowi. Sehingga, Yusuf menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang demokratis.

"Saya menganalogikan Jokowi seperti bola karet, makin dibanting akan makin melenting tinggi. Jokowi makin dihina akan makin dicintai rakyat karena dia adalah Presiden pasca-reformasi yang paling efektif dan paling kongkrit membangun untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
