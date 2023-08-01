Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambil Acungkan Jempol, Panji Gumilang Penuhi Panggilan Kedua Bareskrim

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:44 WIB
Sambil Acungkan Jempol, Panji Gumilang Penuhi Panggilan Kedua Bareskrim
Panji Gumilang ajukan jempol. (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang memenuhi panggilan kedua Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaaan agama, Selasa (1/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Panji tiba di Mabes Polri pukul 13.23 WIB, dengan sejumlah pengawalan polisi. Mengenakan baju abu bermotif garis, Panji berjalan dari gerbang Mabes Polri menuju Gedung Bareskrim.

Meskipun tak banyak kata yang diucapkan, namun Panji mengacungkan jempol ketika ditanya soal kesiapannya menjalani pemeriksaan keduanya hari ini.

Sebagai informasi, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, Panji diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi.

"Kami panggil sebagai saksi (Panji Gumilang) dan diharapkan yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada awak media.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Selain itu, Dit Tipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang.

