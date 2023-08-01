Pemerintah akan Luncurkan Pelayanan Satu Pintu Perizinan Kegiatan Seni dan Olahraga

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Dalam rapat yang membahas soal perizinan kegiatan seni dan olahraga tersebut, pemerintah memutuskan akan meluncurkan pelayanan satu pintu berbasis elektronik.

"Kita akan meluncurkan terkait perizinan untuk kegiatan seni dan olahraga jadinya satu pintu. Semua nanti akan bisa diajukan secara elektronik digital jadi mengurangi interaksi antara pelaku usaha penyelenggara kegiatan seni dan olahraga dengan pejabat yang berwenang," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/8/2023).