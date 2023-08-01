Heru Budi Sebut Forum MGMAC-AMF 2023 Se-ASEAN Inisiasi Jokowi Sejak 2013

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut forum Meeting Of Governors and Mayors Of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023 di Jakarta merupakan inisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sewaktu menjabat Gubernur DKI periode 2013 lalu.

"MGMAC diinisiasi pertama kali oleh Pemprov DKI saat kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2013, sejak saat itu MGMAC dilaksanakan setiap tahunnya mengikuti keketuaan ASEAN untuk menyalurkan aspirasi pemerintah kota dan daerah untuk mendukung visi komunitas ASEAN 2025," kata Heru dalam sambutannya dalam forum MGMAC-AMF di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Heru menjelaskan sejumlah topik dibahas dalam forum MGMAC-AMF 2023 diantaranya transformasi digital hingga pembangunan keberlanjutan.

"Dimana kita akan berbagi ide, pengalaman, serta bekerja sama mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan melalui pembahasan topik prioritas terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan serta tata kelola peningkatan kerja sama," Heru menambahkan.

Lebih lanjut Heru menjelaskan bahwa rangkaian acara MGMAC-AMF 2023 pada tanggal 1-2 Agustus dalam rangka mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN yang mengangkat ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

"Kami selaku pemimpin kota dan daerah di Asia Tenggara memiliki tujuan untuk keberlanjutan relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global serta memperkuat posisi ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk rakyat ASEAN dan dunia," ungkap Heru.