Disebut Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Sandi Uno: Saya Siap Dipinang

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Pemilu (Bapilu) PPP, Sandiaga Uno optimistis dengan perkataan Plt Ketua Umum Mardiono terkait posisi calon wakil presiden (Cawapres).

Mardiono optimistis bahwa Sandi Uno bakal menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sandi pun mengaku siap dipinang. Namun dirinya menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan dan kader PPP.

"Saya optimistis tapi juga realistis. Saya siap dipinang, tapi saya juga siap jika pimpinan memberikan keputusan yang belum sesuai dengan harapan," kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Lebih lanjut, Sandi mengatakan bahwa dirinya saat ini lebih mengutamakan dan berpegang pada kepentingan bangsa dan negara. Dirinya mengaku tidak hanya mengejar soal pencalonan tapi bagaimana mempersatukan Indonesia.

"Karena kalau kita hanya mengejar kekuasaan, jabatan, pencalonan, tapi lupa untuk tugas kita untuk mempersatukan Indonesia, mempercepat pembangunan, agenda-agenda ekonomi Ekonomi, agenda-agenda yang sudah lama ditunggu masyarakat, itu yang kita harapkan," kata Sandi.

"Karena saya keliling Indonesia, masyarakat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi kita. Kita sudah semakin baik pascapandemi, bergeraknya ekonomi, namun masih banyak yang menghadapi kesulitan, kesusahan, kegalauan untuk mendapatkan lapangan kerja. Ibu-ibu, anak-anak muda juga mengeluhkan ongkos hidup yang semakin berat. Ini yang jadi tugas kita," tambahnya.