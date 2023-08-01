Gempa M3,3 Guncang Wilayah Bolaang Uki Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa 1 Agustus 2023, sekira pukul 14.37 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.19 Lintang Selatan - 123.68 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 01-Aug-2023 14:37:13WIB, Lok:0.19LS, 123.68BT (71 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:113 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)