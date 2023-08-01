Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Wanita Pekerja Sawit Diterkam Buaya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:04 WIB
Viral Wanita Pekerja Sawit Diterkam Buaya
JAKARTA- Terdapat video viral wanita pekerja sawit diterkam buaya di Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam video itu memperlihatkan wanita berinisial FD (38) tengah mengisi tangki air di sungai, tempatnya bekerja. 

Tanpa disangka, sungai dengan semak belukar tersebut menjadi tempat persembunyian buaya dan tanpa diketahui tengah mendekat pada korban. Buaya kemudian menerkam hingga menyeret korban masuk ke dalam sungai.

Hal ini membuat video viral wanita pekerja sawit diterkam buaya pun menghebohkan jagad maya. Dalam video yang diunggah @Heraloebss di Twitter (X) pada 31 Juli lalu, terlihat hanya kepala korban yang muncul di permukaan sungai yang penuh dengan semak, sementara tubuhnya berada di dalam sungai. Beberapa rekan korban tampak berusaha menolongnya dengan sebilah batang.

"Detik-detik warga selamatkan wanita pekerja kebun sawit yang diterkam buaya 1 jam 30 menit diseret buaya masuk ke dlm air akhirnya korban berhasil diselamatkan," jelas akun Twitter @Heraloebss.

Telusuri berita news lainnya
