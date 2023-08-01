Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung Hina Jokowi, Ketua DPP PDIP: Faktanya Rakyat Puas dan Mendukung!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:08 WIB
Rocky Gerung Hina Jokowi, Ketua DPP PDIP: Faktanya Rakyat Puas dan Mendukung!
Rocky Gerung. (Foto: Ant)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan hinaan yang disampaikan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sesuai dengan hasil survei kepuasan publik.

"Rocky bisa omong apa saja, tetapi faktanya rakyat puas dan mendukung kepemimpinan Jokowi. Buktinya berbagai hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi tetap tinggi, bahkan pada rentang 70-80%," ujar Andreas, Selasa (1/8/2023).

 BACA JUGA:

Rakyat, kata dia, telah melihat keseriusan Jokowi bekerja sampai akhir massa pemerintahannya.

"Sebuah kepemimpinan berstamina tinggi. Bahkan dengan Jokowi mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan untuk melanjutkan legacy-nya pun diterima oleh rakyat," kata dia.

 BACA JUGA:

Karena itu, dirinya mempertanyakan logika apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan para Bacapres yang ingin mendapatkan arah dukungan Presiden Jokowi.

"Buktinya, capres mengklaim dan rebutan untuk memperoleh dukungan Jokowi. Kalaupun bukan semua, kebanyakan ingin ikut terbawa 'harum'nya kepemimpinan Jokowi. Kalau faktanya seperti ini, lantas siapa yang 'bajingan tolol', siapa yang 'bajingan pengecut'?" kata Andreas Hugo.

Dia melanjutkan, kesalahan justru ada dalam cara berpikir Rocky Gerung.

"Jangan-jangan ada yang salah, ada yang ga beres, ada yang koslet dalam logika Rocky. Rakyat bisa menilai," ucap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
