INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Tim Gabungan Gerebek Markas KKB di Dekai, Dua Anak Buah Kopi Tua Heluka Tewas

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:27 WIB
<i>Breaking News!</i> Tim Gabungan Gerebek Markas KKB di Dekai, Dua Anak Buah Kopi Tua Heluka Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
JAYAPURA - Tim gabungan menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Dekai. Dalam penggerebekan tersebut, petugas dengan anggota KKB terjadi kontak tembak hingga menewaskan dua anggota KKB.

Selain menewaskan dua anggota KKB, dalam insiden itu menyebabkan satu anggota Brimob terluka akibat tertembak di bagian paha.

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan, dari laporan yang diterima terungkap dalam penggerebekan itu anggota berhasil mengamankan enam pucuk senjata api rakitan dan amunisi.

"Diamankan juga delapan butir amunisi berbagai kaliber, berbagai senjata tajam, senjata tradisional seperti kapak, dan panah beserta busur," kata Mathius seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (1/8/2023).

