Baku Tembak dengan KKB, Satu Anggota Brimob Tertembak

JAYAPURA - Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri mengatakan, petugas gabungan telah menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Dekai.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas dengan anggota KKB terjadi kontak tembak hingga menewaskan dua anggota KKB. Tak hanya itu, satu anggota Brimob terluka akibat tertembak di bagian paha.

"Anggota Brimob yang terluka akibat terkena tembak, yakni Bharatu Jogianus Ricko yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa dan saat ini dirawat di RSUD Dekai. Kondisi korban dalam keadaan sadar, " kata Mathius, seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (1/8/2023).

Kata dia, dari laporan yang diterima terungkap dalam penggerebekan itu anggota berhasil mengamankan enam pucuk senjata api rakitan dan amunisi.

"Diamankan juga delapan butir amunisi berbagai kaliber, berbagai senjata tajam, senjata tradisional seperti kapak, dan panah beserta busur," sambungnya.

Kata dia, penggerebekan berawal dari aksi penyerangan yang dilakukan KKB, pada Senin 31 Juli 2023 malam terhadap Pos Brimob. Lalu pada pagi tadi, anggota melakukan penyelidikan dan menangkap AS, anggota KKB, yang merupakan anggota Kopi Tua Heluka.

(Awaludin)