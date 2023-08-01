Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Bebas Visa Kunjungan, Menkumham: Masih Dievaluasi dengan Prinsip 3 Kriteria

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:44 WIB
Soal Bebas Visa Kunjungan, Menkumham: Masih Dievaluasi dengan Prinsip 3 Kriteria
Menkumham Yasonna L Laoly (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah masih melakukan evaluasi terkait pencabutan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara.

"Masih dievaluasi lagi nanti, kan 1 bulan lagi," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Evaluasi tersebut, kata Yasonna, termasuk pemilihan negara-negara yang akan menerima bebas visa kunjungan.

"Ya dievaluasi mana yang akhirnya nanti kita berikan. Dievalausi dengan prinsip 3 kriteria, resiprositas, keamanan, dan kemanfaatan," ujarnya.

Dirinya akan melaporkan kembali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan satu bulan ke depan.

"Masih dievaluasi, 1 bulan kan nanti kami laporan lagi. Kita evaluasi dulu ya," kata Yasonna.

Diketahui, pemerintah menyetop sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara. Hal tersebut tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 yang disahkan pada 7 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/337/2978214/mengenal-music-performer-visa-yang-digunakan-ed-sheeran-untuk-konser-di-indonesia-tchqDgXgxD.jpg
Mengenal Music Performer Visa yang Digunakan Ed Sheeran untuk Konser di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/337/2895648/imigrasi-tindak-tegas-turis-asing-yang-berulah-deportasi-hingga-larang-ke-indonesia-g0x74pPgSV.jpg
Imigrasi Tindak Tegas Turis Asing yang Berulah, Deportasi hingga Larang ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/337/2895640/indonesia-tawarkan-warga-asing-lulusan-100-universitas-terbaik-dunia-visa-global-talent-WcEA9JDZpH.jpg
Indonesia Tawarkan Warga Asing Lulusan 100 Universitas Terbaik Dunia Visa Global Talent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/337/2895639/siapa-sam-altman-orang-pertama-dapat-golden-visa-indonesia-s3vT8RsWXI.jpeg
Siapa Sam Altman? Orang Pertama Dapat Golden Visa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/337/2895631/imigrasi-pasang-perangkap-seksi-keluarkan-golden-visa-demi-investasi-F5IiHCWBkL.jpg
Imigrasi Pasang Perangkap Seksi, Keluarkan Golden Visa Demi Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/18/2885804/74-negara-yang-bebas-visa-untuk-paspor-indonesia-8mrGsBXlMN.jpg
74 Negara yang Bebas Visa untuk Paspor Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement